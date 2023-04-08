В России отреагировали на сбитую над Крымом ракету

Депутат Журова: Украина могла запустить ракету в сторону Крыма из-за безалаберности

Украина могла выпустить ракету в сторону Крыма из-за безалаберности военных, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на уничтожение в небе над Феодосией боевого снаряда.

«Надо понять сначала, они же могут сказать, что это случайно залетело. Важнее, что сбили. К сожалению, такие провокации иногда будут. Если бы сейчас не было спецоперации, было бы странно, что прилетело. А сейчас они (Украина — прим "Ленты.ру") расценивают это так, будто они свою территорию бомбят, в их парадигме [это так], мировому сообществу они это так объясняют и оправдывают. Здесь надо посмотреть, насколько это целенаправленно или случайно было сделано. Элемент случайности и безалаберности у них тоже вероятен», — считает депутат.

8 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в сторону полуострова со стороны Украины была запущена ракета. По его словам, снаряд был сбит системой противовоздушной обороны в небе над Феодосией. Жертв и разрушений нет, уточнил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

29 марта в Симферопольском районе Крыма был сбит беспилотник. По словам главы региона, он упал в поле. «Жертв и разрушений нет. Доверяйте только проверенным источникам информации», — отметил Аксенов.