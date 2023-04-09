В зоне ответственности России в Карабахе нарушен режим прекращения огня
В зоне ответственности России в Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня
В Мартунинском районе Нагорного Карабаха, в зоне ответственности российских миротворцев, вновь зафиксировали нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ).
«Пострадавших нет. По данному факту командованием российского миротворческого контингента проводится разбирательство», — говорится в сообщении.
В конце марта в Нагорном Карабахе также был нарушен режим прекращения огня. Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль высоты и два села в Шушинском районе Нагорного Карабаха.