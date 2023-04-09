Китай пригласил Венесуэлу участвовать в проекте лунной станции

Китай пригласил Венесуэлу участвовать в проекте Международной научной лунной станции

Власти Китая пригласили Венесуэлу принять участие в проекте Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщает МИД республики, передает ТАСС.

«Боливарианская Республика Венесуэла приветствует полученное от КНР приглашение участвовать в проекте МНЛС», — заявили в министерстве. Отмечается, что Венесуэла стала первой страной, которая получила такое предложение.

Также МИД в подчеркнули, что «возлагают большие надежды на результаты недавней встречи», которую провели представители китайской Национальной лаборатории по исследованию глубокого космоса и Боливарианского агентства по космической деятельности.

В апреле SpaceNews со ссылкой на организованную НАСА пресс-конференцию сообщило, что первой женщиной-американкой, которая в рамках миссии Artemis 2 совершит облет Луны, станет Кристина Куч, тогда как первым афроамериканцем, который сделает это же, — Виктор Гловер.