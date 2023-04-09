Адесанья прокомментировал возвращение титула чемпиона UFC
Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья во время пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), прокомментировал победу над бразильцем Алексом Перейрой в главном поединке турнира UFC 287.
Спортсмен заявил, что долго шел к этой победе, и назвал ее сладкой. «Надеюсь, вы хотя бы раз в жизни почувствуете себя настолько же счастливыми, каким я являюсь сейчас. Но вы никогда не будете настолько же счастливы, если не будете стремиться к чему-то в своей жизни», — сказал он.
Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде. Таким образом, новозеландец вернул титул чемпиона UFC в среднем весе, утраченный после поражения от бразильца в их предыдущем бою.
Впервые бойцы встретились в октагоне в ноябре 2022 года. Тогда Адесанья уступил Перейре техническим нокаутом в пятом раунде.
Победа стала 23-й в карьере 33-летнего Адесаньи, в ММА он проигрывал дважды. 35-летний Перейра потерпел второе поражение, в его активе семь побед.