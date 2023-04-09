Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сочи
Сегодня
14:00 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Боруссия М
Сегодня
16:30 (Мск)
Вольфсбург
Германия - Бундеслига|27-й тур
ЦСКА
Сегодня
16:30 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Ак Барс
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 5-й матч
Ливерпуль
Сегодня
18:30 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|30-й тур
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Локомотив М
Сегодня
20:00 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
11:50, 9 апреля 2023Спорт

Адесанья прокомментировал возвращение титула чемпиона UFC

Боец UFC Исраэл Адесанья назвал победу над Алексом Перейрой сладкой

Фото: Carmen Mandato / Getty Images

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья во время пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), прокомментировал победу над бразильцем Алексом Перейрой в главном поединке турнира UFC 287.

Спортсмен заявил, что долго шел к этой победе, и назвал ее сладкой. «Надеюсь, вы хотя бы раз в жизни почувствуете себя настолько же счастливыми, каким я являюсь сейчас. Но вы никогда не будете настолько же счастливы, если не будете стремиться к чему-то в своей жизни», — сказал он.

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде. Таким образом, новозеландец вернул титул чемпиона UFC в среднем весе, утраченный после поражения от бразильца в их предыдущем бою.

Впервые бойцы встретились в октагоне в ноябре 2022 года. Тогда Адесанья уступил Перейре техническим нокаутом в пятом раунде.

Победа стала 23-й в карьере 33-летнего Адесаньи, в ММА он проигрывал дважды. 35-летний Перейра потерпел второе поражение, в его активе семь побед.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил об истерике Запада из-за планов России по ядерному оружию
Российские разведчики с помощью дронов разбили ВСУ и попали на видео
Захарова оценила планы Зеленского посетить ФРГ фразой «к своим потянулся»
В Абхазии начали проверять боевую готовность армии
Стало известно о планах КНР поддержать Россию в случае ударов ВСУ вглубь страны
Столкновение фуры и легкового авто на МКАД попало на видео
Стало известно о ядовитом облаке дыма в Германии после пожара
В Белоруссии заявили о готовности к борьбе с «разрекламированным» HIMARS
Адесанья прокомментировал возвращение титула чемпиона UFC
Экономист сравнил текущую ситуацию с кризисом 2008 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.