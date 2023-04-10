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19:51, 10 апреля 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за помощь представившемуся Анджелиной Джоли аферисту

Представившийся Анджелиной Джоли аферист убедил жителя Казани обналичить 950 тысяч рублей

Фото: Juiced Up Media / Shutterstock / Fotodom

Представившийся американской актрисой Анджелиной Джоли мошенник убедил 19-летнего жителя Казани заняться обналичиванием денег за вознаграждение в пять-десять процентов от суммы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Аферист написал молодому человеку в мессенджере Telegram и от имени голливудской звезды попросил его помочь ему обналичить деньги. Россиянин поверил, после чего его попросили оформить две карточки на свое имя и передать их реквизиты посреднику Анджелины под псевдонимом Анис. Вскоре после этого на счет поступило 950 тысяч рублей.

Затем Анис попросил юношу снять деньги и передать ему. Тот согласился и пошел в банк, однако счет заблокировали, так как посчитали операцию подозрительной. Однако казанец решил не сдаваться и еще пять раз попытался обналичить поступившие средства, однако это ему не удалось — счета постоянно блокировали. Во время очередного похода в банк молодого человека задержали.

Полиция возбудила дело о мошенничестве. Выясняется, кто писал юноше от лица Анджелины Джоли.

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Елизавета Новикова
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