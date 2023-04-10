Дзюба рассказал о нежелании общаться с журналистами

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил нежелание общаться с журналистами усталостью

Игрок «Локомотива» Артем Дзюба в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал о нежелании общаться с журналистами.

«Решил высказаться в социальных сетях, потому что не хочется общаться с журналистами, потому что устал от всего этого: выигрываешь — ты король, дифирамбы тебе поют, проигрываешь — ты мертвый», — объяснил футболист. Дзюба отметил, что в командном виде спорта все всегда зависит от коллектива, а в «Локомотиве» он очень хороший. Нападающий добавил, что безумно счастлив находиться в московском клубе.

9 апреля «Локомотив» проиграл «Зениту» со счетом 1:2 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. После встречи Дзюба отказался общаться с журналистами.

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. С 2015 по 2022 год футболист выступал за «Зенит», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат России.

