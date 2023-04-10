Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:06, 10 апреля 2023Из жизни

Мужчина похвастался кражей миллионов рублей у наркоторговцев и пропал

В США люди в масках схватили и увезли мужчину, обокравшего мексиканский наркокартель

Фото: FotograFFF / Shutterstock / Fotodom

В США пропал мужчина, который проболтался, что обокрал мексиканских наркоторговцев. Об этом сообщает Laredo Morning Times.

Инцидент произошел 24 марта в городе Ларедо, через который проходит граница США и Мексики. Накануне некий Эрик Тадэо Рамирес присутствовал на большой вечеринке в американской части города. Около 23:00 он громко разговаривал по телефону и, среди прочего, похвастался кражей 50 тысяч долларов (четырех миллионов рублей) у наркокартеля Дель Норесте. Затем он сообщил собеседнице, где находится, и добавил, что «ничего не боится, потому что находится в США».

Примерно через полтора часа к дому, где проходила вечеринка, подъехал автомобиль. Из него вышли несколько вооруженных людей в масках, схватили Рамиреса, втолкнули в машину и увезли. Около часа ночи автомобиль похитителей пересек мост через реку Рио-Гранде и оказался в мексиканской части города.

Материалы по теме:
Тряхнули стариной Эти пенсионеры искали острые ощущения. Они решили возить наркотики и помогать гангстерам
Тряхнули старинойЭти пенсионеры искали острые ощущения. Они решили возить наркотики и помогать гангстерам
10 ноября 2019
Девушки, море и чемодан кокаина Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами
Девушки, море и чемодан кокаинаКак модели и королевы красоты становятся наркокурьерами
11 июня 2017
Безупречный воин. Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
Безупречный воин.Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
9 мая 2021

Вскоре полиция задержала мужчину, на мать которого была зарегистрирована машина, использовавшаяся при похищении. Сначала его родные утверждали, что в ночь похищения тот спал дома, а автомобиль матери был припаркован во дворе. Однако вскоре задержанный сознался, что участвовал в похищении человека на территории США. Найти Рамиреса пока не удалось.

ФБР отказывается комментировать расследование, но представитель бюро заявил, что организация «расследует все дела с одинаковой энергией и тщанием».

Ранее сообщалось, что в США арестовали 64-летнюю сотрудницу полиции, которую называют «бабушкой» влиятельного полицейского профсоюза города Сан-Хосе. Пожилую женщину обвиняют в создании международной сети поставок наркотиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Министр обороны Украины чуть не попал в плен в начале спецоперации
Московских школьников из медицинских классов будут учить врачи в больницах
Алмаз необычной формы добыли в российском регионе
Россиянин выгулял на поводке маленького ребенка и попал на видео
Черчесов сообщил о продлении контракта с «Ференцварошем»
Стало известно о состоянии найденных рядом с телом матери детей из Подмосковья
Популярный российский комик рассказал о цензуре в Comedy Club
Ольга Орлова заявила о трудностях получения маткапитала
Возлюбленная Роналду показала убранство яхты за 575 миллионов рублей
Мужчина похвастался кражей миллионов рублей у наркоторговцев и пропал
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.