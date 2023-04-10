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14:55, 10 апреля 2023Экономика

В России неожиданно сократился список производителей радиоэлектроники

«Ъ»: реестр российских производителей электроники сократился из-за новой системы учета

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Список российских производителей электроники сократился вдвое из-за новой системы определения «отечественности» продукции. После введения балльной системы из 7,7 тысячи наименований в реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга неожиданно осталось около 4 тысяч изделий, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее электроника считалась отечественной, если стоимость российских компонентов в ней была выше стоимости иностранных деталей. Однако с 1 апреля в стране заработала новая система, которая признает оборудование российским в зависимости от набора определенного числа баллов за технологические операции при его производстве. Для подтверждения, что техника произведена в России, также нужно обращаться в Торгово-промышленную палату (ТПП) — только после ее подтверждения электроника попадет в реестр и получит преференции на госзакупках.

В результате некоторые производители столкнулись с проблемами при продлении заключений о подтверждении российского происхождения. Как заявили в Ассоциации разработчиков и производителей электроники, процесс идет очень медленно, а без включения в реестр производители не могут поставлять оборудование государственным заказчикам.

По мнению экспертов, реестр продолжит сокращаться, так как многие компании вошли в него без прохождения оценки по балльной системе. При этом процесс подтверждения происхождения может занимать несколько месяцев и сорваться из-за недобора баллов по причине недостаточного уровня локализации и количества операций, выполняемых на территории страны. Однако из-за отсутствия требований о наличии в технике российского процессора число производителей в реестре должно вырасти, заявил главный конструктор «Аквариуса» Александр Калинин.

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что электроника с российскими процессорами получит приоритет при проведении госзакупок. Если таких устройств на рынке не найдется, первыми будут рассматриваться заявки отечественных компаний, которые собирают технику из иностранных комплектующих. Иностранную технику при закупках для государственных и муниципальных нужд будут рассматривать в последнюю очередь, добавил глава правительства.

В декабре глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в 2022 году Россия могла бы выпустить гораздо большее количество устройств с российскими процессорами «Байкал» и «Эльбрус». Однако те производятся на Тайване и даже выпущенные чипы не отгрузили заказчикам из-за введенных санкций.

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Вячеслав Агапов
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