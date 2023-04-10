Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Иван Гахов
2:1
Завершен
Маккензи Макдональд
Монте-Карло
Оренбург
2:2
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|1/4 финала
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Автодор
Единая лига ВТБ|1/4 финала
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
20:11, 10 апреля 2023Спорт

Менеджер Емельяненко описал работу с бойцом

Менеджер Александра Емельяненко Бурчак назвал тяжким трудом работу с бойцом
Никита Бурчак

Никита Бурчак. Кадр: Ushatayka / YouTube

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко Никита Бурчак в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» нецензурно описал работу с клиентом.

«Я могу прямо сегодня закончить работу с Александром легко, потому что это ****** на самом деле какой тяжкий труд», — заявил менеджер. По его мнению, после отказа от сотрудничества Емельяненко начнет сам искать бои, что может нанести ему вред. Бурчак подчеркнул, что несет ответственность за здоровье клиента.

6 апреля из-за поведения Емельяненко задержали рейс ЕкатеринбургМосква. Спортсмен помочился в помещении. А после того, как сотрудник аэропорта сделал ему замечание, боец нецензурно выругался и пригрозил ударить мужчину. Позднее Емельяненко принес извинения за задержку рейса.

На счету 41-летнего Александра Емельяненко в ММА 28 побед и 10 поражений. Еще один бой с его участием закончился ничьей.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
К бумажным повесткам от военкоматов прибавятся электронные оповещения
Женщина продала ребенка из-за одержимости демонами
Популярного рэпера прозвали вампиром из-за моложавой внешности в 50 лет
Раскрыты способы избавления от трупного запаха в квартире
В Москве уменьшились квартиры
В российской школе ученик на перемене ударил сверстника ножом
Менеджер Емельяненко описал работу с бойцом
Столетняя женщина раскрыла секрет долголетия
Россиянина обвинили в убийстве соседки молотком из-за ночного шума
Стюардессы отказали пассажиру в джин-тонике и довели его до криков и слез
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.