Менеджер Емельяненко описал работу с бойцом

Менеджер Александра Емельяненко Бурчак назвал тяжким трудом работу с бойцом

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко Никита Бурчак в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» нецензурно описал работу с клиентом.

«Я могу прямо сегодня закончить работу с Александром легко, потому что это ****** на самом деле какой тяжкий труд», — заявил менеджер. По его мнению, после отказа от сотрудничества Емельяненко начнет сам искать бои, что может нанести ему вред. Бурчак подчеркнул, что несет ответственность за здоровье клиента.

6 апреля из-за поведения Емельяненко задержали рейс Екатеринбург — Москва. Спортсмен помочился в помещении. А после того, как сотрудник аэропорта сделал ему замечание, боец нецензурно выругался и пригрозил ударить мужчину. Позднее Емельяненко принес извинения за задержку рейса.

На счету 41-летнего Александра Емельяненко в ММА 28 побед и 10 поражений. Еще один бой с его участием закончился ничьей.