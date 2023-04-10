В Британии высказались об источнике утечки секретных документов США по Украине

FT: отследить источник утечки документов США сложно, так как они распечатаны

Процесс отслеживания источника утечки секретных документов США, связанных с конфликтом на Украине, может усложниться из-за ряда факторов. Такое предположение высказали журналисты британской газеты Financial Times (FT).

По словам чиновников, беседовавших с изданием, основная трудность заключается в том, что документы распечатаны и сфотографированы. Авторы материала добавили, что сам факт утечки «посеял хаос и паранойю в Вашингтоне».

Ранее в сети появилась новая партия слитых документов Пентагона, всего было опубликовано более ста файлов. Помимо Украины, в них говорится о вопросах американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае.

Впервые об утечке секретных документов США стало известно 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась информация о планах НАТО по укреплению украинской армии. Утверждалось, что распространением сведений якобы занимаются российские проправительственные Telegram-каналы.

Пресс-служба Пентагона доложила, что ведомству известно об упомянутых публикациях, и его представители уже их изучают. В Киеве слитые документы сочли фотошопом, а в Кремле инцидент назвали интересным.