Решение Маска не удалять пост Медведева об Украине из Twitter объяснили

Политолог Дудаков: решение Маска не удалять пост Медведева в Twitter не нарушает санкции

Для американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска очень важно сохранять реноме абсолютиста в вопросе свободы слова. Так объяснил отказ владельца Twitter удалять публикацию зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об Украине политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Илон Маск отреагировал на критику пользователей Twitter из-за публикации в аккаунте Дмитрия Медведева о том, что в скором времени Украина исчезнет, так как никто не хочет ее себе — ни Европа, ни США, ни Россия. Пользователи платформы упрекнули бизнесмена в том, что он не выполняет санкции против России и допускает российских представителей власти на платформу.

В свою очередь американский миллиардер призвал пользователей Twitter самостоятельно принимать решения при чтении новостей. Он подчеркнул, что все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя, добавил Маск.

Никакого эффекта на Илона Маска это иметь не будет Малек Дудаков политолог-американист

«Никакие санкции в реальности он не нарушает. Тот факт, что он позволяет на платформе находиться аккаунтам, связанным с разными институтами России, тоже санкций не нарушает», — заявил Дудаков.

При этом американист отметил, что для Маска очень важно сохранять свое реноме абсолютиста в вопросе свободы слова.

«Поэтому я думаю, что он будет продолжать вести эту политику, а именно не блокировать какие-либо аккаунты, которые могут иметь отношение к России, Китаю, Ирану и другим странам, которые недружественны с США», — заключил собеседник «Ленты.ру».

8 апреля Медведев опубликовал пост в социальной сети «ВКонтакте», посвященный исчезновению Украины. По его мнению, республика перестанет существовать, поскольку она никому не нужна, включая Европу, США и Россию. Аналогичная запись появилась в англоязычном аккаунте политика в Twitter.

Ранее Медведев признавался, что продолжает использовать Twitter. По его мнению, необходимо применять «оружие врага». Политик назвал англоязычный Twitter полезным ресурсом и сообщил, что решил размещать в нем публикации.