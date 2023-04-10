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20:10, 10 апреля 2023Из жизни

Столетняя женщина раскрыла секрет долголетия

LI Herald: женщина отпраздновала столетие и назвала секрет долгой и счастливой жизни

Фото: Keith Rossein / Herald Photos

Жительница пригорода Нью-Йорка отметила столетний юбилей и раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает LI Herald.

Грейс Ривкин отпраздновала столетие в итальянском ресторане в окружении семьи и друзей. Женщина родилась в Гватемале и эмигрировала в США в возрасте 19 лет, чтобы выйти замуж. Ее муж участвовал во Второй мировой войне. У Ривкин есть двое детей, двое внуков и трое правнуков.

Секретом долгой и счастливой жизни женщина назвала кофе, испанскую музыку и домашних животных.

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Внучка по имени Мишель помогла бабушке организовать праздник. По ее словам, у нее с бабушкой — особая связь. «Моя бабушка дала мне имя при рождении, и я очень дорожу ею. Я называю ее своей Мисс Америкой», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что 103-летняя Рут Суидлер из США и ее 106-летняя сестра Ширли Хоудс раскрыли секреты долгой жизни и острого ума. Сестры назвали факторы, которые позволяют им так долго чувствовать себя молодыми, в том числе работу, счастливый брак, любопытство и желание учиться новому.

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Алиса Дмитриева
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