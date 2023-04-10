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15:56, 10 апреля 2023Экономика

В России снизились продажи и производство мебели

«Ъ»: производство и продажи мебели в России снизились на рекордные 10 процентов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

С января по февраль 2023 года в России производство и продажи мебели претерпели рекордное снижение за последние несколько лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

С начала года производство мебели в России в натуральном выражении сократилось до 7,9 миллиона единиц (минус 10 процентов), говорят данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). За тот же период в 2022 году выпуск рос на фоне ввода большого объема жилья, он увеличился до 15-40 процентов в зависимости от вида мебели.

Рынок снижается из-за падающей активности покупателей, которые ждут нормализации ситуации в экономике. Также на него влияет приостановка предприятий IKEA, которая производила более 20 процентов от всей мебели в России, объяснил гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов. Также на него повлияли санкции, которые не дают российским производителям экспортировать их товары. Из-за этого с начала 2023-го объемы вывоза мебели за границу упали на 74 процента в годовом выражении, до 1,9 миллиарда рублей. Импорт продукции снизился на 56 процентов, до 13,4 миллиарда рублей.

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На падение производства также повлияло удорожание сырья: часть материалов по-прежнему закупаются за рубежом, и траты на него увеличились из-за нестабильного курса валют. По словам коммерческого директора Divan.ru Евгения Романова, только за январь и февраль 2023 года цены на мебель выросли на 10-15 процентов, и оснований для их снижения нет.

В АМДПР прогнозируют, что к концу 2023 года выпуск мебели снизится на 6,7 процента. Представители Hoff при этом ждут падения рынка на 10-20 процентов.

Ранее Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития решили пересмотреть пошлины на иностранную деревянную и мягкую мебель, а также матрасы. Их захотели увеличить с 8-12,5 до 50 процентов. Из-за этого продукция из недружественных стран может подорожать примерно на 60 процентов. Так власти хотят поддержать российских производителей, которые лишились канала поставок за рубеж, но при этом вынуждены конкурировать с иностранными фирмами.

По итогам 2022 года экспорт российской мебели в Европу упал на 39 процентов, до 29,5 миллиарда рублей. В результате отечественные производители потеряли около 18 миллиардов рублей. В 2021 году страна вывозила за рубеж около 16 процентов всей произведенной мебели, но в прошлом году эта доля упала вдвое, подсчитали в АМДПР.

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Вячеслав Агапов
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