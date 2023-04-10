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11:26, 10 апреля 2023Россия

Данные об издевательствах над военными из Осетии под Херсоном начали проверять

Меняйло сообщил о проверке данных об издевательствах над военными из Осетии под Херсоном

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти Северной Осетии обратились в прокуратуру из-за поступивших к ним данных об издевательствах над военными из региона на херсонском направлении. О начале проверки сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

Он пояснил, что к нему обратилась женщина, которой стало известно об издевательствах над солдатами. Меняйло пояснил, что россиянка предоставила аудио- и видеозаписи, на которых командир батальона одного из полков, выполняющих задачи на Херсонском направлении, «непозволительно обращается с подчиненными».

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«В этом полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии. Кто этот человек, мы уже выяснили. В военную прокуратуру СВО и военную прокуратуру Южного военного округа обратились», — написал глава Северной Осетии.

Меняйло заверил, что держит ситуацию на контроле и будет отчитываться о результатах проверки.

До этого в одном из Telegram-каналов распространилось видео, на котором двое мужчин бьют военнослужащего и заставляют его извиниться. В конце ролика, предположительно командир, требует купить себе новый спальник.

4 марта сообщалось, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных, которые находятся в зоне спецоперации (СВО) на Украине, и их жен.

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Анна Щербакова
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