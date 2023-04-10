Плющенко пожелал Костомарову здоровья

Евгений Плющенко пожелал здоровья находящемуся в больнице Роману Костомарову

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко пожелал здоровья находящемуся в больнице Роману Костомарову. Его слова приводит ТАСС.

«Это большая трагедия, не дай бог никому, но жизнь на этом не останавливается. Он сильный и крепкий мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья», — заявил Плющенко. Он добавил, что не хочет спекулировать на эту тему.

28 марта стало известно, что врачам удалось остановить распространение некроза в организме Костомарова, мозговое кровообращение также пришло в норму. Также сообщалось, что спортсмена готовят к протезированию.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию вместе с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног и всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

