В России заявили о секретных поставках западной техники для Украины

Полковник запаса Никишин заявил, что Запад тайно поставляет Украине военную технику

Полковник запаса, Герой России Александр Никишин в разговоре с Ura.ru рассказал, что западные государства осуществляют секретные поставки военной техники Киеву. По его словам, таким образом они хотят обучить военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать переданные им вооружения.

«Запад не только может, но и наверняка делает различные секретные поставки вооружения, о которых анонсировать он будет спустя несколько месяцев», — заявил он.

Никишин пояснил, что это делается для того, чтобы передавать различные типы оружия, параллельно обучая личный состав ВСУ его использованию. Он добавил, что секретность поставок также может быть объяснятся намерением избежать лишних трудностей при транспортировке на Украину, а также лишний раз «не злить Россию».

Ранее Руководитель холдинга структур безопасности «Русь», эксперт комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов назвал факторы, которые откладывают контрнаступление ВСУ. По его словам, на сегодняшний день Киев откладывает ранее анонсированное контрнаступление из-за дефицита военной техники, которую поставляют западные государства, а также нехватке личного состава ВСУ, который обучали использовать передаваемые Украине вооружения.