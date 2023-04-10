Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:21, 10 апреля 2023Россия

В России заявили о секретных поставках западной техники для Украины

Полковник запаса Никишин заявил, что Запад тайно поставляет Украине военную технику

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

Полковник запаса, Герой России Александр Никишин в разговоре с Ura.ru рассказал, что западные государства осуществляют секретные поставки военной техники Киеву. По его словам, таким образом они хотят обучить военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать переданные им вооружения.

«Запад не только может, но и наверняка делает различные секретные поставки вооружения, о которых анонсировать он будет спустя несколько месяцев», — заявил он.

Никишин пояснил, что это делается для того, чтобы передавать различные типы оружия, параллельно обучая личный состав ВСУ его использованию. Он добавил, что секретность поставок также может быть объяснятся намерением избежать лишних трудностей при транспортировке на Украину, а также лишний раз «не злить Россию».

Ранее Руководитель холдинга структур безопасности «Русь», эксперт комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов назвал факторы, которые откладывают контрнаступление ВСУ. По его словам, на сегодняшний день Киев откладывает ранее анонсированное контрнаступление из-за дефицита военной техники, которую поставляют западные государства, а также нехватке личного состава ВСУ, который обучали использовать передаваемые Украине вооружения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Илон Маск ответил пользователям Twitter из-за поста Медведева об Украине
Стало известно о переманивании кадров из Дубая в Эр-Рияд
Москвичи пожаловались на общежитие в бывшем институте картофелеводства
Российская авиация и системы «Солнцепек» нанесли удар по ВСУ в ДНР
Озвучена диета для снижения вероятности развития диабета второго типа
Мужчинам рассказали об убивающих либидо привычках
Раскрыта доля считающих покупку жилья лучшей инвестицией россиян
Воспитывающие троих детей супруги оказались братом и сестрой
В России заявили о секретных поставках западной техники для Украины
В России призвали смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.