Названы откладывающие контрнаступление ВСУ факторы

Полковник запаса Насонов: ВСУ откладывают контрнаступления из-за дефицита западной техники

Руководитель холдинга структур безопасности «Русь», эксперт комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в беседе с Ura.ru назвал факторы, которые откладывают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, на сегодняшний день Киев откладывает ранее анонсированное контрнаступление из-за дефицита военной техники, которую поставляют западные государства, а также нехватке личного состава ВСУ, который обучали управлять передаваемыми Украине вооружениями.

«Отсутствие слаженных боевых подразделений, соединений и дефицит боеприпасов. Последнее можно выделить как отдельное в данном направлении», — заявил эксперт.

Ранее два американских чиновника, чьи имена не раскрываются, допустили, что опубликованные в социальных сетях материалы о состоянии ВСУ и планах США, НАТО по их укреплению, могли оказаться подделкой.