Шейк обвинили в жестоком обращении с животными из-за детали на фото с доберманом

Ирину Шейк обвинили в жестоком обращении с животными из-за фото с купированным доберманом

Российскую модель Ирину Шейк обвинили в жестоком обращении с животными из-за новой фотографии с собакой. Об этом сообщает Daily Mail.

Манекенщица приняла участие в фотосессии для журнала Vogue, в ходе которой позировала с псом на одной из улиц Нью-Йорка. Знаменитость запечатлели в черном корсете, надетом поверх серого платья-пиджака, а также массивных лоферах и высоких носках. При этом на кадре видно, что Шейк держала на поводке добермана с купированными ушами.

Представители PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными») обратили внимание на упомянутую деталь и раскритиковали редакцию Vogue и участницу съемки за пропаганду увечий домашних животных. «Призывать людей покупать собак, которые подверглись болезненной процедуре, являющейся незаконной в Великобритании, совершенно неуместно», — заявил спикер зоозащитной организации и призвал журнал извиниться за публикацию фото.

Известно, что купирование ушей собакам официально запрещено в Великобритании с 2006 года за исключением случаев, когда вмешательство необходимо проводить по медицинским показаниям. Однако представители Vogue, в свою очередь, подчеркнули, что фотосессия с Шейк проводилась в США, где данная процедура является законной.

