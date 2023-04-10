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13:22, 10 апреля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о нехватке законов для перехода храмов УПЦ к ПЦУ

Депутат Рады Батенко заявил о нехватке законов для перехода храмов от УПЦ к ПЦУ

Фото: Roman Baluk / Reuters

Депутат Верховной Рады Тарас Батенко заявил, что на Украине не хватает законов, чтобы обеспечить переход храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.

Он выразил уверенность, что процесс перехода храмов от УПЦ к ПЦУ или «к какой-либо другой конфессии» не остановить. «Очевидно, это нужно законодательно лучше оформить. Потому что законодательства, которое сегодня есть, недостаточно», — сказал Батенко.

Ранее верующие УПЦ призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить нарушать их права на свободу вероисповедания. 9 апреля они собрали подписи под обращением к главе государства и Верховной Раде.

В этот же день глава ПЦУ Епифаний проводил службу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

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Алевтина Запольская
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