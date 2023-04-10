Активизировался один из самых опасных вулканов мира

В Колумбии объявили оранжевый уровень тревоги в связи с повышенной активностью вулкана

Вулкан Невадо-дель-Руис в Колумбии, считающийся одним из самых опасных в мире, проявляет признаки повышенной активности. Об этом сообщает Fox 6 Now.

Колумбийское правительство объявило оранжевый уровень тревоги. По данным Геологической службы Колумбии, сейсмическая активность в районе Невадо-дель-Руис усилилась до уровня, который не наблюдался со времен извержения 13 ноября 1985 года, унесшего жизни по меньшей мере 25 тысяч человек.

В департаментах, расположенных вблизи Невадо-дель-Руис, проживают примерно 57 тысяч человек. Президент страны Густаво Франсиско Петро Уррего призвал людей эвакуироваться и попросил власти ускорить реагирование. «Мы обратились в ведомственные комитеты по рискам с просьбой ускорить заблаговременную эвакуацию 2,5 тысячи семей, которые находятся в зоне повышенного риска из-за непредвиденной ситуации с Невадо-дель-Руис», — говорится в его заявлении.

Невадо-дель-Руис — самый высокий действующий вулкан Андского вулканического пояса, расположенный в пределах Северной вулканической зоны в колумбийских департаментах Кальдас и Толима. Его извержение 13 ноября 1985 года занимает четвертое место по количеству жертв среди известных вулканических извержений.

Ранее сообщалось, что в России камчатский вулкан Безымянный три раза за день выбросил пепел, который достиг высоты 5,5 тысячи метров. Отмечается, что пепел от вулкана не выпадал на населенные пункты, в районе Безымянного нет туристических групп.

