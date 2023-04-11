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13:38, 12 апреля 2023Наука и техника

Разработан новый бережный способ анализа археологических находок

Communications Chemistry: разработан бесконтактный способ анализа древних костей

Фото: University of Bologna / phys.org

Специалисты из Болонского университета и Университета Генуи разработали новый бережный способ анализа археологических находок, в частности — древних костей. Результаты работы описаны в журнале Communications Chemistry, краткий обзор приводит издание Phys.org.

Инновационный метод заключается в применении камеры ближнего инфракрасного диапазона, что позволяет ученым точно выявлять среднее содержание коллагена в образцах. Количество коллагена в костях определяет качество передачи хранившейся в них информации: что ели их носители, их репродуктивные привычки, болезни и миграции. Затем на карту с высоким разрешением наносятся зоны присутствия коллагена.

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С помощью бесконтактной гиперспектральной визуализации в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR-HSI) исследователи могут свести к минимуму разрушение костного материала. При этом специалисты могут провести полноценный информативный радиоуглеродный анализ.

В январе испанские археологи совместно с учеными из Португалии и Австрии выявили в пещере, которую 40 тысяч лет назад населяли неандертальцы, большую коллекцию древних черепов животных.

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Елена Апазиди
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