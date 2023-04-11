Озвучены возможные сроки проведения боя Фьюри и Усика
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу Cornerman Boxing озвучил возможные сроки проведения следующих поединков британского боксера Тайсона Фьюри.
Арум заявил, что летом Фьюри может подраться с американцем Энди Руисом в Великобритании. Кроме того, в конце 2023 года в Саудовской Аравии может быть проведен поединок за абсолютное чемпионство с украинцем Александром Усиком.
22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил об отмене поединка Усика и Фьюри. Боксеры должны были сразиться 29 апреля, переговоры о бое шли с осени 2022 года.
В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.