Выявлены точные этапы изменений мозга подростков во время взросления

Nature Neuroscience: изучены точные процессы развития мозга подростков

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании выявили точные этапы изменений мозга подростков во время взросления. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

В процессе работы авторы изучили процессы развития мозга тысячи человек в возрасте от 8 до 23 лет с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Затем полученные данные сравнили с результатами предыдущих исследований на мышах, рассматривавших нейронные связи в то время, когда мозг наиболее пластичен.

Авторы обнаружили, что функциональный маркер пластичности мозга снижался в раннем детстве в сенсомоторных областях, но не уменьшался до середины подросткового возраста в ассоциативных областях. Иными словами, области мозга, которые поддерживают когнитивные, социальные и эмоциональные функции, остаются способными к изменению дольше, чем другие области мозга. Именно это делает подростков чувствительными к социально-экономическим ситуациям.

В январе 2023 года шведские специалисты из Каролинского института вычислили, что недосыпание в подростковом возрасте может увеличить риск рассеянного склероза (РС) в будущем на 40 процентов.