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11:09, 11 апреля 2023Бывший СССР

Захарова предложила властям Молдавии переименовать государственный язык страны

Захарова: власти Молдавии могли бы переименовать государственный язык в китайский

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение властей Молдавии переименовать государственный язык страны с молдавского на румынский. Ее слова приводит РИА Новости.

«А чего сразу не китайский? Ну назвали бы уже китайский, могли бы в отчетах написать, что разговаривают на самом популярном языке, учитывая, что китайцев полтора миллиарда», — предложила она, добавив, что считает принятое решение «сеансом оболванивания населения Молдавии».

Представитель МИД также подчеркнула, что правительство Майи Санду «абсолютно прозападное», и напомнила, что нынешний президент Молдавии скрывала до выборов факт наличия у нее румынского паспорта.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка республики с молдавского на румынский. По ее мнению, принятие закона поможет объединить молдавское общество. Те же, кто утверждал, что государственным языком Молдавии является молдавский, «преследовали только одно — разделить нас», считает Санду.

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Алевтина Запольская
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