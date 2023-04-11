Бывшая «мисс Вселенная» показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов

Бывшая «мисс Вселенная» Оливия Калпо показала откровенные фото в белом слитном купальнике

Американская модель и актриса, победительница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо показала откровенные фото и восхитила фанатов. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 30-летняя знаменитость продемонстрировала фигуру в белом слитном купальнике, оформленном V-образным декольте до пупка и многочисленными завязками, на фоне гор. При этом бывшая королева красоты распустила уложенные в легкие локоны волосы, держа в руках широкополую шляпу. Свой образ звезда дополнила макияжем в нейтральных оттенках.

Подписчики оценили наряд манекенщицы в комментариях под публикацией. «Совершенство! Я никогда не видела никого красивее, чем вы», «Просто королева», «Восхищаюсь вами как женщиной и профессионалом», — написали они.

В январе 2022 года сообщалось, что Калпо заставили переодеться перед посадкой в самолет из-за непристойного внешнего вида. Так, представители авиакомпании American Airlines отказались пускать девушку на борт воздушного судна, если та не сменит одежду. На туристке были надеты короткие велосипедки, черный спортивный топ и длинный вязаный кардиган ниже колен. В итоге Калпо была вынуждена надеть поверх топа толстовку с длинным рукавом.