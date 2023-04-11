В России начнут зачислять в запас дистанционно

В России зачисление военнообязанных в запас будет происходить дистанционно

Зачисление военнообязанных в запас будет происходить дистанционно без личной явки в военкомат. Об этом говорится в таблице поправок, которую опубликовало РИА Новости.

«При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах», — говорится в документе.

В нем уточняется, что такая норма не будет распространяться на граждан, которые проходят военную службу, имеют воинские звания офицеров или пребывают в запасе СВР и ФСБ.

Нижняя палата парламента 11 апреля планирует рассмотреть соответствующий законопроект. В нем предлагается приравнять электронные повестки к традиционным как имеющие равную юридическую силу — военнообязанные смогут получить повестки как через личный кабинет на портале «Госуслуги» , так и в МФЦ.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что поправки о едином реестре призывников связаны не с мобилизацией, а с воинским учетом.