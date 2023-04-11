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20:30, 11 апреля 2023Путешествия

Самолет со 150 пассажирами совершил аварийную посадку из-за задымления в туалете

Следовавший из Мельбурна самолет аварийно посадили в Сиднее из-за задымления на борту
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: John Salvino / Unsplash

Самолет Rex со 150 пассажирами на борту совершил аварийную посадку из-за задымившегося туалета. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что воздушное судно следовало из Мельбурна в Сидней, когда члены экипажа заметили дым на борту. Пилотам пришлось объявить чрезвычайную ситуацию. Самолет удалось благополучно посадить, никто из пассажиров не пострадал.

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Инженеры установили причину появления дыма, однако не стали ее раскрывать. В настоящее время лайнер уже вернулся к полетам.

Ранее сообщалось, что пассажир израильской авиакомпании El Al, поддавшийся соблазну закурить в самолете, случайно устроил пожар на борту. Мужчина докурил сигарету и решил потушить ее в мусорном ведре с туалетной бумагой и салфетками. В результате в уборной произошло возгорание и сработала дымовая сигнализация.

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Зарина Дзагоева
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