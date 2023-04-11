Самолет со 150 пассажирами совершил аварийную посадку из-за задымления в туалете

Следовавший из Мельбурна самолет аварийно посадили в Сиднее из-за задымления на борту

Самолет Rex со 150 пассажирами на борту совершил аварийную посадку из-за задымившегося туалета. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что воздушное судно следовало из Мельбурна в Сидней, когда члены экипажа заметили дым на борту. Пилотам пришлось объявить чрезвычайную ситуацию. Самолет удалось благополучно посадить, никто из пассажиров не пострадал.

Инженеры установили причину появления дыма, однако не стали ее раскрывать. В настоящее время лайнер уже вернулся к полетам.

Ранее сообщалось, что пассажир израильской авиакомпании El Al, поддавшийся соблазну закурить в самолете, случайно устроил пожар на борту. Мужчина докурил сигарету и решил потушить ее в мусорном ведре с туалетной бумагой и салфетками. В результате в уборной произошло возгорание и сработала дымовая сигнализация.