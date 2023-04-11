Запуск первого турецкого наблюдательного спутника отложили
Запуск первого турецкого спутника для наблюдения за поверхностью Земли отложили
Запуск первого турецкого спутника для наблюдения за поверхностью Земли отложен, следует из сообщения компании SpaceX, опубликованного в Twitter.
Новой датой запуска космического аппарата названо 12 апреля. Группа спутников, включая турецкий IMECE, будут запускаться на ракете Falcon 9, которая стартует с базы Военно-воздушных сил США Ванденберг в Калифорнии.
Ранее в апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах по запуску спутника IMECE.
Космический аппарат разработан Исследовательским институтом космических технологий. Спутник будет выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоту 680 километров. Космический аппарат получил возможность делать снимки земной поверхности с разрешением менее одного метра.