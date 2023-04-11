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16:25, 11 апреля 2023Экономика

В России продлят кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей

Госдума в третьем чтении приняла закон о продлении кредитных каникул до конца 2023 года

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о продлении кредитных каникул. Льготы для физлиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будут действовать до конца 2023 года, сообщает ТАСС.

Кредитные каникулы ввели в России 1 апреля 2020 года после начала пандемии COVID-19. Льгота распространилась на заемщиков, чьи доходы снизились на 30 процентов и более. Им позволили обратиться в банк за отсрочкой по платежам на срок до полугода. Позже меру продлили до 31 марта 2023 года в условиях санкций. Также ей позволили воспользоваться тем, кто работает в наиболее пострадавших от санкций отраслях.

Ранее в Госдуме предложили сделать кредитные каникулы постоянными. По словам авторов законопроекта, такое право может быть реализовано один раз за время действия кредитного договора при условии снижения доходов заемщика более чем на треть.

В конце августа 2022-го стало известно, что банки России отказали в кредитных каникулах половине обратившихся с марта по июнь россиян. За это время им поступило 1,23 миллиона заявлений с просьбой о реструктуризации кредитов, однако льготу предоставили лишь 531 тысяче клиентов по займам на сумму 267 миллиардов рублей.

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Вячеслав Агапов
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