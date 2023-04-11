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14:54, 11 апреля 2023Мир

В Кремле ответили на обвинения Токио в незаконной оккупации Курил Москвой

Песков назвал неприемлемой формулировку МИД Японии вопроса о незаконной оккупации Курил

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на обвинения МИД Японии о незаконной оккупации островов Курильской гряды назвал подобные формулировки неприемлемыми ввиду неотчуждаемости нынешних российских территорий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы [подобные обвинения] видим регулярно. Мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки. Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации», — заявил он.

Ранее МИД Японии опубликовал новый ежегодный доклад, в котором сказано, что Токио считает южную часть Курильских островов «исконными японскими территориями, на которые распространяется суверенитет Японии и которые сейчас находятся под незаконной оккупацией России».

В апреле 2022 года Япония впервые за 19 лет официально обозначила российские Южные Курилы «незаконно оккупированными северными территориями». Также в документ вернулось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией». Последние несколько лет Токио говорил о Курилах как об островах, «на которые распространяется суверенитет Японии».

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Виктория Кондратьева
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