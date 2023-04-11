Воспитанник «Краснодара» рассказал о глупом стереотипе россиян о Европе

Воспитанник «Краснодара» Лузин рассказал, что в Европе не думают о российском футболе

Воспитанник «Краснодара» Александр Лузин, игравший в клубах из Чехии, Австрии и Словакии, рассказал о том, как в Европе относятся к российскому футболу. Об этом сообщает Metaratings.

«Никто об этом не думает. Зачем им вообще об этом думать? Все живут свою жизнь, всем абсолютно все равно. Знаю, что в России существует какой-то глупый стереотип, что все думают о нас. Господи, кому мы нужны?» — заявил Лузин.

Футболист также признался, что ни разу не сталкивался в Европе с негативом из-за своего происхождения. «Там к каждому относятся как к отдельному взятому человеку», — подчеркнул Лузин.

28-летний футболист выступал за вторую команду «Краснодара», он также играл в низших лигах Чехии, Австрии и Словакии. С 1 февраля этого года россиянин представляет клуб «Соль де Майо» из третьего по силе дивизиона чемпионата Аргентины.