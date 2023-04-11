Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Новак Джокович
2:0
Завершен
Иван Гахов
Монте-Карло
УНИКС
Сегодня
19:00 (Мск)
Парма-Пари
Единая лига ВТБ|1/4 финала
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
МБА
Единая лига ВТБ|1/4 финала
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
18:23, 11 апреля 2023Спорт

Стала известна дата следующего поединка Махачева

The MMA Hour: Ислам Махачев подерется с победителем боя между Оливейрой и Дариушем
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Jasmin Frank-USA TODAY Sports / Reuters

Стала известна дата следующего поединка российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева. Об этом YouTube-каналу The MMA Hour рассказал бывший боец промоушена, аналитик Чейл Соннен.

По словам Соннена, Махачев выйдет в октагон на турнире UFC 294, который пройдет в Абу-Даби в октябре 2023 года. Россиянин подерется с победителем боя между бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Бенеилом Дариушем. Спортсмены встретятся 7 мая в Лас-Вегасе.

Материалы по теме:
«Я новый Хабиб. Хабиб 2.0» Махачев защитил титул чемпиона и стал лучшим бойцом UFC. Как он победил Волкановски?
«Я новый Хабиб. Хабиб 2.0»Махачев защитил титул чемпиона и стал лучшим бойцом UFC. Как он победил Волкановски?
12 февраля 2023
«Отдайте пояс Анкалаеву» Даже соперник потребовал присудить победу российскому бойцу. Почему судьи решили иначе?
«Отдайте пояс Анкалаеву»Даже соперник потребовал присудить победу российскому бойцу. Почему судьи решили иначе?
11 декабря 2022

12 февраля Махачев оказался сильнее австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.

В ночь на 23 октября 2022 года Махачев одержал победу над Оливейрой на турнире UFC 280. Встреча также прошла в столице ОАЭ. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

За карьеру 31-летний Махачев провел 25 поединков, потерпел одно поражение и одержал 24 победы (из них 12 подряд). В активе 33-летнего Оливейры 43 боя, 9 поражений и 33 победы. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме разъяснили статус полученных через «Госуслуги» повесток
В России начнут признавать иностранное образование в онлайн-формате
В США призвали Черногорию начать борьбу с Россией
Российского учителя музыки заподозрили в педофилии
Владелица отеля в Сочи назвала самые воруемые россиянами вещи
Воздушный шар с электроникой упал в Ленобласти
В Эстонии оппозиция помешала утвердить полномочия кандидата в премьеры
Предприниматель погиб при сносе складов в Подмосковье
Врач рассказала о пользующихся услугой заморозки спермы и эмбрионов людях
Иран получил первые поставки российского топлива по железной дороге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.