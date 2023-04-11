Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:03, 11 апреля 2023Россия

В засыпанном пеплом поселке Камчатки начали выдавать защитные маски

В засыпанном пеплом поселке Ключи на Камчатке начали выдавать средства защиты

Фото: ИВиС ДВО РАН

В поселке Ключи Камчатского края, где зарегистрировали сильнейший за 60 лет пеплопад после извержения вулкана Шивелуч, начали выдавать средства индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом сообщил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко в Telegram-канале.

«Организованы пункты по выдаче индивидуальных средств защиты граждан в пожарном посту и в администрации Ключевского сельского поселения», – сообщил он.

По словам Бондаренко, помимо выдачи защитных масок, администрация района Камчатки принимает все возможные меры по ликвидации последствий пеплопада и по снабжению местных жителей водой. Глава Усть-Камчатского района призвал россиян не паниковать и по возможности не покидать помещения.

По сообщению института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пеплопад в поселке Ключи на Камчатке, который начался после извержения вулкана Шивелуч, стал сильнейшим за 60 лет. Последний раз выпадение такого большого количества пепла в Ключах было зафиксировано в 1964 году. По последним данным, в поселке выпало около 8,5 сантиметра пепла.

В сети появились кадры покрытого пеплом российского поселка. На них видно, что местность вокруг покрыта толстым плотным слоем пепла — он лежит в Ключах поверх снега. На другой видеозаписи видно, как человек, находящийся в кадре, идет по пеплу и лепит из него «пепловик» — снеговик из пепла.

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке произошло 11 апреля утром по местному времени — вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров. Часть поселков российского региона накрыло пепловой тучей, жители сообщили о наступлении темноты, несмотря на то, что солнце уже взошло. Из-за активности вулкана ему присвоен наивысший красный код авиационной опасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обещании Зеленского отдать Польше западные области Украины
ФСБ показала видео задержания собиравшегося воевать за ВСУ россиянина
США заподозрили ОАЭ в помощи России в обходе санкций
МИД Японии назвал Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией
Названы самые частые ошибки при самостоятельном бронировании тура
Марочко рассказал о попытках ВСУ ввести в заблуждение российскую радиоразведку
Судье Арбитражного суда Алтайского края дали 13 лет за получение крупных взяток
Не брившая подмышки несколько лет блогерша ответила на критику хейтеров
Нейросеть подготовила мирный договор по Украине
Названа самая опасная поза в сексе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.