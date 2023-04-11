В засыпанном пеплом поселке Камчатки начали выдавать защитные маски

В засыпанном пеплом поселке Ключи на Камчатке начали выдавать средства защиты

В поселке Ключи Камчатского края, где зарегистрировали сильнейший за 60 лет пеплопад после извержения вулкана Шивелуч, начали выдавать средства индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом сообщил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко в Telegram-канале.

«Организованы пункты по выдаче индивидуальных средств защиты граждан в пожарном посту и в администрации Ключевского сельского поселения», – сообщил он.

По словам Бондаренко, помимо выдачи защитных масок, администрация района Камчатки принимает все возможные меры по ликвидации последствий пеплопада и по снабжению местных жителей водой. Глава Усть-Камчатского района призвал россиян не паниковать и по возможности не покидать помещения.

По сообщению института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пеплопад в поселке Ключи на Камчатке, который начался после извержения вулкана Шивелуч, стал сильнейшим за 60 лет. Последний раз выпадение такого большого количества пепла в Ключах было зафиксировано в 1964 году. По последним данным, в поселке выпало около 8,5 сантиметра пепла.

В сети появились кадры покрытого пеплом российского поселка. На них видно, что местность вокруг покрыта толстым плотным слоем пепла — он лежит в Ключах поверх снега. На другой видеозаписи видно, как человек, находящийся в кадре, идет по пеплу и лепит из него «пепловик» — снеговик из пепла.

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке произошло 11 апреля утром по местному времени — вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров. Часть поселков российского региона накрыло пепловой тучей, жители сообщили о наступлении темноты, несмотря на то, что солнце уже взошло. Из-за активности вулкана ему присвоен наивысший красный код авиационной опасности.