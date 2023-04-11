Обнаружена взаимосвязь между кишечным микробиомом и болезнью Альцгеймера

Scientific Reports: бактерии Collinsella в микробиоме кишечника связали с риском деменции

Ученые из Университета Невады обнаружили взаимосвязь между кишечным микробиомом и болезнью Альцгеймера. Оказалось, что определенный вид бактерий значительно усиливает вероятность развития нейродегенеративного заболевания. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Специалисты применили систему оценки риска по балльной шкале, которая основывалась на известных генетических корреляциях с деменцией. Всего было рассмотрено 119 видов микробиома у 2500 человек. Исследователи выявили, что 20 из 119 видов кишечной микробиоты были в значительной степени связаны с диагнозом болезни Альцгеймера. Шесть из них предполагали наиболее вероятный риск, а остальные потенциальный. Самыми опасными видами бактерий стали Alistipes и Bacteroides из семейства Bacteroidetes, Lachnospira и Veillonella из семейства Firmicutes, а также Collinsella из семейства Actinobacteria и Sutterella из семейства Pseudomonadota.

Последующий анализ был проведен на базе данных GenADA, которая включала в себя более 1500 пациентов. Результаты этого эксперимента отличались от первого в некоторых моментах, однако подтвердили основные выводы предыдущей работы.

Более глубокое изучение механизмов риска привело исследователей к взаимосвязи с аполипопротеином Е (APOE) — основным белком-переносчиком холестерина и липидов в центральной нервной системе. Из трех основных версий этого белка генетическая экспрессия APOE4 больше всего подвергает своего носителя развитию поздней болезни Альцгеймера. При этом у испытуемых с опасными бактериями в микробиоме чаще обнаруживались версии генотипа APOE rs429358-C.

Так, Collinsella имела наиболее значимые ассоциации с генотипом APOE в rs429358-C. Предыдущие исследования также выявили, что эта бактерия коррелирует с высокими уровнями общего холестерина в сыворотке крови и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), что может подтверждать связь между Collinsella и APOE.