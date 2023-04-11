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05:00, 11 апреля 2023Интернет и СМИ

В США предупредили об игре с огнем из-за планов использовать МУС против России

TAC: Госдеп США играет с огнем, пытаясь использовать МУС против России

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Госдеп США играет с огнем, пытаясь использовать Международный уголовный суд (МУС) в отношении российского руководства. Об этом предупредил научный сотрудник Центра иммиграционных исследований, бывший американский дипломат Филипп Линдерман в своей статье в The American Conservative (TAC).

По его словам, такая позиция является радикальным, поспешным и бесповоротным дипломатическим шагом, поскольку не способствует скорейшему завершению конфликта на Украине, а нацелена на «разгром» Москвы. Более того, в случае успеха МУС может почувствовать свое возросшее влияние и направить взор в сторону самих США, добавил эксперт.

Также Линдерман обратил внимание на непоследовательность Вашингтона, когда Белый дом поддерживает выданный ордер на «арест» президента России Владимира Путина, но не признает полномочия этого суда в отношении американских граждан.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и Львовой-Беловой. Решение связали с обвинениями в незаконном вывозе детей с Украины. В Кремле отметили, что спокойно относятся к таким заявлениям.

О том, что российская сторона не признает решения МУС, напомнил постпред России при ООН Василий Небензя. Ордер на «арест» Путина он назвал незаконным, а сложившуюся ситуацию — «абсолютно возмутительной

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Марина Совина
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