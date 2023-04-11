Протестующие сорвали выступление Макрона о будущем ЕС

BFMTV: протестующие прервали речь Макрона в Гааге на тему будущего ЕС

Протестующие против действий французского правительства прервали речь президента Франции Эммануэля Макрона на тему будущего ЕС. О неудачном выступлении Макрона в институте Nexus в Гааге сообщает телеканал BFMTV.

Присутствующие в зале института несколько десятков демонстрантов выкрикивали лозунги с критикой пенсионной реформы и даже развернули транспарант со словами «президент насилия и лицемерия», адресованный Макрону.

В конце октября 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Он добавил, что к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий. Проект пенсионной реформы, которую продвигает Макрон, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.

В связи с этим начиная с конца января в стране проходят массовые уличные протесты против пенсионной реформы. 31 января на митинги вышли почти три миллиона человек. На фоне происходящего рейтинг президента Эммануэля Макрона упал до рекордного минимума. Уточнялось, что работой французского лидера довольны лишь 28 процентов опрошенных.