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14:07, 11 апреля 2023Спорт

ФИФА обязала «Лидс» выплатить бывшему футболисту клуба 28 миллионов евро

ФИФА обязала «Лидс» выплатить бывшему футболисту клуба Огюстену 28 миллионов евро

Фото: David W Cerny / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) встала на сторону форварда «Базеля» Жан-Кевина Огюстена в его споре с бывшим клубом — «Лидсом». Об этом сообщает Daily Mail.

Организация обязала английскую команду выплатить игроку 24,5 миллиона фунтов стерлингов (28 миллионов евро) в качестве компенсации за отказ заключать с ним пятилетний контракт.

В 2020 году Огюстен был арендован «Лидсом» у «Лейпцига», и по условиям сделки, должен был в обязательном порядке быть выкуплен в случае выхода клуба в АПЛ. Из-за пандемии коронавируса сезон завершился 17 июля, а аренда Огюстена истекала 30 июня, поэтому «Лидс» отказался выполнять обязательства.

«Лейпциг» пожаловался в ФИФА, после чего клубы договорились на компенсацию в размере 15,5 миллиона фунтов (17,6 миллиона евро). С Огюстеном англичане не договорились, поэтому решение о выплате компенсации принимали в ФИФА.

Алексей Гусев
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