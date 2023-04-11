ФИФА обязала «Лидс» выплатить бывшему футболисту клуба 28 миллионов евро

ФИФА обязала «Лидс» выплатить бывшему футболисту клуба Огюстену 28 миллионов евро

Международная федерация футбола (ФИФА) встала на сторону форварда «Базеля» Жан-Кевина Огюстена в его споре с бывшим клубом — «Лидсом». Об этом сообщает Daily Mail.

Организация обязала английскую команду выплатить игроку 24,5 миллиона фунтов стерлингов (28 миллионов евро) в качестве компенсации за отказ заключать с ним пятилетний контракт.

В 2020 году Огюстен был арендован «Лидсом» у «Лейпцига», и по условиям сделки, должен был в обязательном порядке быть выкуплен в случае выхода клуба в АПЛ. Из-за пандемии коронавируса сезон завершился 17 июля, а аренда Огюстена истекала 30 июня, поэтому «Лидс» отказался выполнять обязательства.

«Лейпциг» пожаловался в ФИФА, после чего клубы договорились на компенсацию в размере 15,5 миллиона фунтов (17,6 миллиона евро). С Огюстеном англичане не договорились, поэтому решение о выплате компенсации принимали в ФИФА.