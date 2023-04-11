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07:31, 11 апреля 2023Мир

Китаист назвал снизившее шанс переговоров Си Цзиньпина с Зеленским событие

Китаист Маслов: разговор Си Цзиньпина с Зеленским на фоне риторики о Тайване маловероятен

Фото: Greg Baker / Reuters

После заявлений украинской стороны о том, что у Китая нет прав на Тайвань, разговор лидеров двух стран Си Цзиньпина и Владимира Зеленского очень маловероятен. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он также назвал цель пока несостоявшегося диалога.

Ранее глава комитета по международным делам Верховной Рады Украины Александр Мережко заявил об отсутствии у Китая прав на Тайвань и назвал претензии к острову «коммунистическим заблуждением».

«В Китае есть несколько вопросов, которые, что называется, необсуждаемые: либо вы признаете китайскую позицию, либо Китай, вообще, с вами не говорит. Вот одним из этих вопросов является вопрос Тайваня. Также это суждение о нарушениях прав человека в Китае и критика коммунистической идеологии», — объяснил Маслов.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что для КНР очень важно признание официального статуса Тайваня как части Китая. «Более того, это абсолютно совпадает с позицией подавляющего большинства стран ООН. Кстати говоря, это совпадает и с позицией США, потому что США придерживаются политики одного Китая», — обратил внимание китаист.

После того, как прибалтийские страны заявляли о том, что Тайвань не является частью Китая, Китай чаще всего прерывал дипломатические отношения, как это было с Литвой, либо понижал уровень отношений, подчеркнул он.

Поэтому, думаю, здесь довольно спорный вопрос, насколько они смогут дальше нормально общаться. Если такое будет продолжаться, то Китай, скорее всего, просто понизит уровень отношений и не будет ничего обсуждать

Алексей Масловкитаист

Цель разговора

Китай разработал план из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса, напомнил собеседник «Ленты.ру». Теперь он хотел бы услышать позицию Украины, в частности, что Украина готова на прекращение огня и начало переговоров без предварительных условий, полагает китаист.

Это главная история. Если Украина готова переговорить по этим вопросам, тогда может быть и дальнейшее развитие событий. Если Украина молчит, тогда и разговор невозможен

Алексей Масловкитаист

«Более того, Китай хотел бы услышать позицию Украины по всем тем вопросам, потому что позицию [президента России Владимира] Путина они услышали, позицию [президента Франции Эммануэля] Макрона как представителя европейской стороны они услышали, но позицию Украины Китай пока считает менее самостоятельной, то есть считает, что Украина транслирует позицию Вашингтона, и они хотели бы услышать позицию Украины лично», — подытожил Маслов.

Ранее стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин после встречи с Эммануэлем Макроном захотел поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В ходе встречи он также призвал к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Пекин и Париж готовы совместно обратиться к мировому сообществу с призывом придерживаться принципов международного гуманитарного права.

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Варвара Кошечкина
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