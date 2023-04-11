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18:10, 11 апреля 2023Россия

В Госдуме разъяснили статус полученных через «Госуслуги» повесток

Депутат Госдумы Красов: электронные оповещения будут дублировать традиционные повестки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России сохранятся традиционные способы рассылки повесток, к которым, согласно новому закону, теперь добавляется отправка повесток при помощи заказного письма и дублирующего электронного сообщения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Мы же говорим не только о едином портале госуслуг. Мы также сохраняем и старые способы рассылки повесток, то есть повестка доводится под роспись гражданина сотрудником военкомата. Этот способ рассылки повесток сохраняется. Одновременно повестки будут рассылаться и заказным письмом, с уведомлением о вручении (...) Также [повестка] дублируется и в электронной форме — через портал госуслуг», — заявил парламентарий.

Электронный способ [рассылки повесток] является дублирующим, основной второй способ — это заказное письмо по почте

Андрей Красовпервый зампред комитета Госдумы по обороне

Депутат также подчеркнул, что порядок и способ рассылки повесток будет определен правительством.

11 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменении правил оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Согласно одной из принятых поправок, военнообязанные смогут получить повестки как через личный кабинет на портале госуслуг, так и в МФЦ. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах».

Ранее председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные оповещения призывников будут иметь такую же юридическую силу, как и традиционные повестки из военкоматов. Он добавил, что новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных россиян.

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Кирилл Садовский
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