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05:39, 11 апреля 2023Бывший СССР

Командир подразделения ПВО рассказал о 10 уничтоженных целях на одном участке

Командир подразделения ПВО рассказал о 10 уничтоженных целях на одном участке в Запорожье

В течение месяца только на одном из участков в Запорожской области было уничтожено десять воздушных целей. Об этом рассказал журналистам командир подразделения ПВО, передает РИА Новости.

Среди целей были баллистические ракеты HIMARS и «Ольха». Военный предположил, что в последующем его подразделению «предстоит много работы» по защите городов Запорожья.

В свою очередь, командир зенитного ракетного комплекса войсковой ПВО средней дальности «Бук-М3» отметил, что украинские военные бьют по системе жизнеобеспечения городов Запорожской области, в частности по электростанции, железнодорожным путям, жилищной инфраструктуре и мостам. При этом обстрелы ведутся хаотично, поэтому рассеты ПВО несут круглосуточное дежурство.

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Марина Совина
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