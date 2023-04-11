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05:17, 11 апреля 2023Бывший СССР

Российские войска отразили разведку боем ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: российские войска отразили разведку боем ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, передает ТАСС.

В результате сорванной атаки на передовые позиции противник потерял до десяти бойцов убитыми. Кроме того, расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» уничтожил минометный расчет ВСУ.

8 апреля Гордеев сообщил, что российские силы уничтожили разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении. «Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов», — рассказал военный. Помимо этого, расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» сбили беспилотники «Фурия» и «Валькирия».

Ранее боец отряда спецназа «Ахмат» рассказал, что военнослужащие ВСУ в первую очередь забирают с поля боя тела иностранных наемников. Он отметил, что на кременском направлении спецоперации тела погибших украинцев остаются на поле боя. «К своим относятся как к мясу, не знаю, как еще выразиться», — сказал военнослужащий.

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Марина Совина
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