Минобороны: российские войска отразили разведку боем ВСУ на южнодонецком направлении

Российские войска отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, передает ТАСС.

В результате сорванной атаки на передовые позиции противник потерял до десяти бойцов убитыми. Кроме того, расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» уничтожил минометный расчет ВСУ.

8 апреля Гордеев сообщил, что российские силы уничтожили разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении. «Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов», — рассказал военный. Помимо этого, расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» сбили беспилотники «Фурия» и «Валькирия».

Ранее боец отряда спецназа «Ахмат» рассказал, что военнослужащие ВСУ в первую очередь забирают с поля боя тела иностранных наемников. Он отметил, что на кременском направлении спецоперации тела погибших украинцев остаются на поле боя. «К своим относятся как к мясу, не знаю, как еще выразиться», — сказал военнослужащий.