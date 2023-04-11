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13:22, 11 апреля 2023Россия

Повестку захотели считать врученной через семь дней после размещения в реестре

Повестку захотели читать врученной через семь дней после размещения в реестре

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В законопроекте о едином реестре военнообязанных предполагается, что повестка будет считаться врученной через семь дней после того, как ее разместят в специальном реестре. Текст поправок опубликован на портале Госдумы.

Такой механизм предлагается ввести в случае, если повестка не считается врученной другими способами — лично или онлайн. «В случае, если повестка не считается врученной одним из способов, указанных в абзацах первом — четвертом настоящего пункта, повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток», — говорится в документе.

В случае принятия поправок к закону о реестре военнобязанных в России создадут реестр электронных повесток с автоматическим вручением. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во вторник, 11 апреля. В нем предлагается приравнять электронные повестки к традиционным как имеющие равную юридическую силу, а также ввести ограничения для уклонистов от призыва.

Комментируя предложенные поправки, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что законопроект связан не с мобилизацией, а с воинским учетом. По его мнению, оперативное обсуждение законопроекта на фоне специальной военной операции не может вызвать панику и волну эмиграции.

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Анастасия Шейкина
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