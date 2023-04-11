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17:29, 11 апреля 2023Ценности

Россиянка обратилась в полицию из-за отказа мастера красить ее на камеру

Блогерша Молотова заявила в полицию на салон из-за отказа мастера красить ее на камеру

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Директор московского салона красоты Любовь Сердцева написала заявление в полицию на блогера Анастасию Молотову, которая рассказала о ее заведении в видеоролике. Соответствующую информацию публикует РЕН ТВ.

Сообщается, что инфлюэнсерша пришла в салон на макияж и принесла с собой камеру. Из-за съемки мастер отказалась красить россиянку, однако та не покидала помещение и продолжала записывать происходящее. Чтобы вывести клиентку, работники заведения вызвали охрану. Впоследствии Молотова обратилась в полицию, заявляя, что к ней применяли физическую силу.

Через некоторое время блогерша смонтировала снятое в салоне видео и опубликовала его на своем YouTube-канале, вследствие чего ее подписчики предложили «обрушить» рейтинг салона. «Мы же вправе отказать клиенту. Вот мастер плохо себя чувствует, она беременная. Мы как будем заставлять ее делать ей макияж?» — прокомментировала ситуацию директор салона, которая обратилась в органы, чтобы защитить репутацию.

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По данным источника, пока неизвестно, чем закончились разбирательства сторон.

Известно, что упомянутый выпуск блогерши Анастасии Молотовой вышел в рамках шоу о разоблачении некачественной работы столичных салонов. В предыдущих эпизодах девушка также записывалась на процедуры, приходила с камерой, а затем публиковала обзоры на посещенные места.

В октябре 2022 года россиянина Эдуарда Холода заперли в салоне красоты за отказ платить за маникюр.

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Екатерина Ештокина
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