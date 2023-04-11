«Роскосмос» показал облако пепла после извержения вулкана Шивелуч из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» показала кадры с российских спутников, которые демонстрируют распространение облака пепла после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Соответствующую запись опубликовали в Telegram-канале госкорпорации.

«Спутники Роскосмоса продолжают следить за ситуацией на полуострове», — говорится в сообщении.

«Роскосмос» опубликовал кадры со спутника дистанционного зондирования Земли «Арктика-М» и гидрометеорологического аппарата «Электро-Л» №4.

Извержение вулкана Шивелуч произошло утром 11 апреля. Вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров. Извержению присвоили наивысший красный код авиационной опасности.

В ноябре 2022 года замдиректора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко сообщил, что госкорпорация планирует в 2023 году вывести на орбиту девять спутников дистанционного зондирования Земли.