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18:20, 11 апреля 2023Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» высказалась о возвращении шоу в эфир

Сябитова заявила, что надеется на возвращение «Давай поженимся!» в эфир Первого канала
Роза Сябитова

Роза Сябитова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова высказалась о закрытии программы. В интервью «Леди Mail.ru» она выразила надежду на то, что проект вернется в эфир.

«Я как оптимист по жизни не оставляю надежд, что программу не закрыли, и она еще вернется на экран», — сказала Сябитова. Она подчеркнула, что в своем Telegram-канале регулярно рассказывает о закулисье проекта, чтобы зрители о нем не забыли.

Сваха добавила, что после приостановки съемок ее финансовое положение «не пошатнулось». По словам ведущей, теперь ее постоянно зовут на съемки другие телеканалы. «Может, это пафосно звучит, но все же скажу: для меня сейчас настал звездный час. Когда я была лицом Первого канала, я была ограничена в посещениях других каналов, а теперь запретов нет», — заключила Сябитова.

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Ранее сотрудник «Давай поженимся!» заявил, что съемки новых выпусков проекта не запланированы. По его словам, неясно, вернется ли программа в эфир в долгосрочной перспективе.

«Давай поженимся!» и некоторые другие развлекательные передачи Первого канала перестали выходить в феврале 2022 года. Тогда канал объявил об изменениях в сетке вещания в пользу общественно-политических программ. В сентябре гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил о возвращении в эфир развлекательных программ, однако «Давай поженимся!» на телеканале по-прежнему не транслировалась.

Первый канал при этом опровергал слухи о закрытии «Давай поженимся!». Сябитова в свою очередь заявляла, что ждет возвращения программы.

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Маргарита Щигарева
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