ВЭБ.РФ назвал Салехард лучшим российским городом для трудоустройства молодежи

Назван лучший российский город для трудоустройства молодежи — таким населенным пунктом ВЭБ.РФ после изучения 115 крупнейших населенных пунктов страны назвал Салехард. Данные исследования приводят «Известия».

Отмечается, что специалисты изучали населенные пункты кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Вслед за столицей Ямало-Ненецкого автономного округа в рейтинге идут Новый Уренгой и Южно-Сахалинск.

«Ведущую роль в хозяйстве северных территорий России занимают высокооплачиваемые нефтяные, газовые и рыбные отрасли промышленности. В этих регионах располагается много профильных городов и поселков, жители которых имеют четкое представление о том, какие специализации востребованы», — приводит издание текст исследования.

Отдельно эксперты обратили внимание на уровень зарплат во всех крупных арктических городах — заработная плата там является самой высокой по России.

Ранее эксперты назвали самые выгодные города России для покупки жилья под сдачу в аренду.