69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
16:25, 11 апреля 202369-я параллель

Назван лучший российский город для трудоустройства молодежи

ВЭБ.РФ назвал Салехард лучшим российским городом для трудоустройства молодежи

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Назван лучший российский город для трудоустройства молодежи — таким населенным пунктом ВЭБ.РФ после изучения 115 крупнейших населенных пунктов страны назвал Салехард. Данные исследования приводят «Известия».

Отмечается, что специалисты изучали населенные пункты кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Вслед за столицей Ямало-Ненецкого автономного округа в рейтинге идут Новый Уренгой и Южно-Сахалинск.

«Ведущую роль в хозяйстве северных территорий России занимают высокооплачиваемые нефтяные, газовые и рыбные отрасли промышленности. В этих регионах располагается много профильных городов и поселков, жители которых имеют четкое представление о том, какие специализации востребованы», — приводит издание текст исследования.

Отдельно эксперты обратили внимание на уровень зарплат во всех крупных арктических городах — заработная плата там является самой высокой по России.

Ранее эксперты назвали самые выгодные города России для покупки жилья под сдачу в аренду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла поправки об электронных повестках и ограничениях для уклонистов
Главу МИД Германии раскритиковали за многомиллионные траты на внешность
МВФ улучшил прогноз по экономике России
В США рассказали об отставании Европы в космонавтике
В России продлят кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей
Рост цен на один вид товаров в ФРГ назвали самым высоким со дня основания страны
Перспективы перезапуска приватизации в России оценили
На российской таможне изъяли около 800 килограммов гашиша из Европы
Госдума приняла закон об ответственности за проникновение на режимные объекты
Визовый центр Италии откроется еще в одном российском городе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.