Тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не думает о возможности возглавить сборную России

Тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможности возглавить сборную России по футболу. Его слова передает «РБ Спорт».

Семак заявил, что не думает об этом. «Я — тренер "Зенита", и все мысли только об этом. Мне этого сейчас хватает более чем. Поверьте, это тоже нелегко», — поделился специалист и добавил, что у национальной сборной сейчас есть хороший тренер.

Семак работает в «Зените» с мая 2018 года. Он четырежды приводил петербургскую команду к победе в чемпионате России, трижды выигрывал с ней Суперкубок и один раз — Кубок страны.

Главным тренером сборной России с лета 2021 года является Валерий Карпин. Под его руководством команда добралась до стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, но не смогла принять участие в них из-за санкций Международной федерации футбола.