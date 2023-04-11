Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Новак Джокович
0:0
1-й сет
live
Иван Гахов
Монте-Карло
УНИКС
Сегодня
19:00 (Мск)
Парма-Пари
Единая лига ВТБ|1/4 финала
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
МБА
Единая лига ВТБ|1/4 финала
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
16:54, 11 апреля 2023Спорт

Семак ответил на вопрос о возможности возглавить сборную России

Тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не думает о возможности возглавить сборную России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможности возглавить сборную России по футболу. Его слова передает «РБ Спорт».

Семак заявил, что не думает об этом. «Я — тренер "Зенита", и все мысли только об этом. Мне этого сейчас хватает более чем. Поверьте, это тоже нелегко», — поделился специалист и добавил, что у национальной сборной сейчас есть хороший тренер.

Семак работает в «Зените» с мая 2018 года. Он четырежды приводил петербургскую команду к победе в чемпионате России, трижды выигрывал с ней Суперкубок и один раз — Кубок страны.

Главным тренером сборной России с лета 2021 года является Валерий Карпин. Под его руководством команда добралась до стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, но не смогла принять участие в них из-за санкций Международной федерации футбола.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме разъяснили статус полученных через «Госуслуги» повесток
Байден назвал арест журналиста WSJ Гершковича неправомерным
Власти Молдавии объяснили сближение с НАТО
В «Зените» прокомментировали информацию об изменении состава команды летом
Путин пообещал бюджету России дополнительные доходы от экспорта нефти и газа
Названа неочевидная причина появления жира на талии
Российский бездомный предстанет перед судом за домогательство двух девочек
Россияне побили исторический рекорд посещаемости на любимом курорте богачей
Вышел трейлер фильма «Питер Пэн и Венди» с Джудом Лоу и дочерью Милы Йовович
Раскрыта средняя стоимость гостиничного номера в майские праздники в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.