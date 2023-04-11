В Кремле объяснили важность цифровизации системы воинского учета

Песков заявил о важности цифровизации системы воинского учета

Цифровизация поможет усовершенствовать систему воинского учета. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Нам нужно это совершенствовать, нам нужна цифровизация этой системы с тем, чтобы она стала действительно понятной, быстрой, информативной и легкой для всех граждан», — объяснил официальный представитель Кремля, отмечая важность модернизации.

Песков подчеркнул, что в функционировании системы электронной рассылки есть много нюансов, но при этом такая работа, по его убеждению, «абсолютно необходима».

11 апреля Госдума рассмотрит законопроект о едином реестре военнообязанных — он призван исправить в воинском учете недостатки, выявленные в 2022 году. В законопроекте предлагается приравнять электронные повестки к традиционным как имеющие равную юридическую силу — военнообязанные смогут получить повестки через личный кабинет на портале «Госуслуги» или в МФЦ.

Председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов заявил, что новые правила получения повесток в случае их принятия коснутся не только срочников, но и всех военнобязанных россиян. Также законопроект предполагает ряд ограничений для уклонистов.