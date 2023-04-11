Военкоры показали продолживший движение после попадания российский танк

«РВ»: российский танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб в Марьинке

Российский танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб в Марьинке. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На видео видно, как в движущийся танк влетает снаряд, после чего бронемашина продолжает движение. При этом из явных повреждений видны разбитые приборы наблюдения, через которые и велась съемка.

Утверждается, что экипаж выжил и позднее был благополучно эвакуирован на базу.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М» планируют установить на танки Т-80 и Т-90. Также выяснилось, что «Арена-М» успешно противостояла российским и зарубежным трофейным боеприпасам в ходе испытаний на танке Т-72. В состав КАЗ входит радиолокационная станция (РЛС), бортовой вычислитель и защитные боеприпасы в шахтах по периметру башни танка. Обнаруженные РЛС атакующие снаряды уничтожают на подлете пучком поражающих элементов.