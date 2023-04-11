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19:03, 11 апреля 2023Наука и техника

Tesla засудят из-за слежки за автолюбителями

Reuters: на Tesla подали в суд из-за раскрытия частных видео с камер автомобилей

Фото: Albert Gea / Reuters

Владелец электромобиля Tesla подал на корпорацию Илона Маска в суд по причине раскрытия частных видео автолюбителей. Об этом сообщает Reuters.

Житель Сан-Франциско Генри Йе заявил, что сотрудники Tesla в период с 2019 по 2022 год делились между собой видеозаписями, снятыми с установленных на автомобилях бренда камер. По словам представляющих Йе юристов, работники корпорации использовали ролики ради «безвкусных и незаконных развлечений», а также «унижали людей, которые попали на видео». В заявлении автолюбитель сослался на материал Reuters, в котором анонимные сотрудники корпорации заявили, что Tesla годами записывала и хранила видеозаписи своих клиентов.

«Как и любой другой, господин Йе был возмущен тем, что камеры Tesla могут быть использованы для нарушения частной жизни его семьи, которую скрупулезно защищает Конституция», — отметил в разговоре с агентством адвокат истца Джек Фицджеральд. По словам юриста, к иску могут присоединиться любые желающие автолюбители, которые владели или арендовали Tesla за последние четыре года — и таким образом могли подвергаться слежке.

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По словам Фицджеральда, в суде от Tesla будут требовать прекращения нарушения частной жизни клиентов и выплаты штрафа. Журналисты Reuters обратились за комментарием к Tesla, но не получили оперативного ответа.

В начале апреля журналисты Reuters рассказали, что сотрудники компании Tesla на протяжении нескольких лет делились конфиденциальными видеозаписями, снятыми на камеры автомобилей бренда. На распространяемые в корпоративных чатах ролики попали в том числе дети, животные и обнаженные люди.

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Андрей Ставицкий
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